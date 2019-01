Brinkhof blijft slechts een seizoen trainer bij Haarle

De 24-jarige Brinkhof is op sportpark de Pastoorsmoat bezig aan zijn eerste klus als hoofdtrainer. Met Haarle bezet hij momenteel de vierde plaats in de vierde klasse G. Naast het hoofdtrainerschap bij Haarle is Brinkhof ook assistent-trainer bij de vrouwen van PEC Zwolle en werkt hij als jeugdtrainer bij de Zwolse eredivisieclub.