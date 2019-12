Broekland strandt in tweede ronde bekertoernooi

Via een treffer van Ruben Simons kwam Broekland na achttien minuten spelen terug tot 2-1, maar vlak voor rust wist Oene de marge weer te vergroten tot twee treffers. In het tweede bedrijf gingen de bezoekers op jacht naar een nieuwe aansluitingstreffer. Broekland kon daarbij een veldoverwicht noteren, maar slaagde er onvoldoende in om gevaar te stichten.

,,Tot de zestien voetballen we prima, maar daarna houdt het op. Sinds oktober mis ik drie aanvallers met een blessure. Daardoor hebben we moeite om kansen te creëren. Maar de basis bij ons is goed. We jagen goed af en hebben goed gevoetbald. Na de winterstop hebben we iedereen er weer bij, hopelijk kunnen we in de competitie dan tegen de derde plek aan schuren.’’