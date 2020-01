Broekland strikt Booij als nieuwe trainer

Booij volgt bij Broekland Wouter Groot Lipman, die naar Sportclub Deventer verkast, op. Broekland staat net als Heeten in de middenmoot van de vierde klasse G. Voorheen was Booij werkzaam bij Nieuwleusen en Wijhe’92.

,,Met Alex hebben we een ervaren en ambitieuze trainer binnengehaald. Zijn voetbalvisie en werkwijze passen uitstekend bij onze vereniging", is de verwachting van zijn nieuwe club in Salland.