Broers uit Raalte voetballen samen in Hellendoorn: ‘Soms ben je elkaar wel zat’

Prijzenjacht

Cas: ,,We kunnen zaterdag de tweede periodetitel winnen. We gaan er alles aan doen dat voor elkaar te krijgen. Bruchterveld staat laatste dus we verwachten wel dat wij het spel moeten maken.”

Max: ,,Natuurlijk is het fijn om een periodetitel achter de hand te hebben, maar ik denk niet dat we alles daar op moeten gokken. We moeten elke week presteren en proberen zo hoog mogelijk te eindigen. Het is leuk de periodetitel mee te pakken, maar ik ga liever voor een andere prijs.”

Cas: ,,We hebben aan het begin van het seizoen aangegeven dat we mee willen doen om de prijzen. Als je tien wedstrijden voor het einde van de competitie op een punt van de koploper staat, is het raar om te zeggen: we willen niet meedoen om het kampioenschap.”

De overstap

Cas: ,,Ik zat bij Rohda Raalte een paar jaar bij het eerste, maar de laatste drie, vier jaar bij het tweede elftal. De reden dat ik naar Hellendoorn ben gegaan, is dat in ons team de oudere jongens een beetje wegvielen. Een paar vrienden van mij stopten. Ik ben zelf veel te fanatiek om in een lager elftal te gaan voetballen. Ik leerde Bart (Hellendoorn-trainer Benneker, red.) kennen via een teamgenoot. Ik had een eerste gesprek met Bart, hij gaf daarin zijn voetbalvisie aan en wat de club ambieert. Daar kon ik mij wel vinden.”

Max: ,,Ik zat ook een behoorlijke tijd in het tweede. Uiteindelijk heb ik samen met Cas de keuze gemaakt hierheen te gaan. Een paar jongens bij Hellendoorn kende ik al. Ruben Hendriks ken ik vanuit de jeugd van FC Twente. En Thijs Kemperman speelde ook bij Rohda Raalte. Hij heeft bij Bart aangekaart: ‘Cas is op gesprek geweest, maar vraag ook even naar zijn broer’. Uiteindelijk ben ik ook op gesprek geweest, een week later dan Cas. Ik kreeg een goed gevoel bij de club, al vanaf het eerste gesprek. We zijn door de spelersgroep ook goed opgevangen. Er was gelijk een klik.”

Twee broers in één elftal

Cas: ,,Sinds de A-jeugd spelen we al samen. Ik was tweedejaars-A toen Max vervroegd overkwam. We spelen al een jaar of acht samen en zijn wel op elkaar ingespeeld.”

Max: ,,In het veld ben je elkaar soms wel zat. Het is natuurlijk goed bedoeld, maar ik heb het gevoel dat Cas vaker commentaar heeft op mij dan op anderen.”

Cas: ,,Dat komt omdat je elkaar beter wilt maken. Maar je bent het niet altijd met elkaar eens. Dat levert weleens een discussie op.”

Max: ,,We rijden altijd met elkaar naar de club. In de auto hebben we het dan over voetbal. Op de terugweg wordt de wedstrijd geanalyseerd. Of we om de beurt de BOB zijn? Ik heb mijn rijbewijs nog niet, dus dat scheelt haha.”