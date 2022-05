Broertjes Tuasela zien glansrol én koppositie voor CSV Apeldoorn verdwijnen na krankzinnige slotfase

Overzicht Zwolle Spanning in hoofdklas­se terug door verlies van Urk, HHC doet goede zaken, noodzake­lij­ke zege van DOS in Kamper derby

Een zaterdag vol sensatie. In de hoofdklasse, waar koploper Urk verloor. Maar ook in de eerste klasse D, waar DOS toesloeg in de Kamper derby tegen Go-Ahead. En in de tweede klasse G, bij de titanenstrijd tussen Batavia'90 en asv Dronten. Hieronder vindt u het overzicht van alle wedstrijden van dit weekeinde. Uitslagen, doelpuntenmakers en verslagen, inclusief reacties van de trainers. Dit overzicht wordt aangevuld.

13:04