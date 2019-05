Brouwer is nog niet weg, maar mist Witkampers nu al

Clubliefde

Clubliefde is er een schaars goed, wil hij maar zeggen. En na ruim dertig jaar als hoofdtrainer werkzaam te zijn geweest, heeft hij recht van spreken. ,,Ik heb er nog altijd heel veel plezier in, maar er is in al die jaren wel veel veranderd. Spelers hebben het maatschappelijk gezien makkelijker gekregen. Gaan op vakantie wanneer ze willen. Dat gebeurt in dorpen niet. Daar worden afspraken netjes nagekomen."

Evenaring

Witkampers eindigt dit seizoen, ongeacht de uitslag van zondag, op de vijfde plaats in 3B. Evenaring van de beste clubprestatie in 2000-2001. ,,En dat was toentertijd in een competitie met maar elf ploegen, dat zijn er nu veertien. We zijn op weg een stabiele derdeklasser te worden, hebben zelfs een tijdje uitzicht op deelname aan de nacompetitie gehad. In de eerste twee seizoenen onder mijn leiding eindigden we als tiende en elfde."