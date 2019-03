Bruchterveld klimt uit het dal

Tegen Dieze West werd het 5-1, maar dat had na een kwartier spelen niemand gedacht. De balvirtuozen uit Zwolle tikten er lustig op los, zonder echt gevaarlijk te worden. Omdat de bezoekers achter aardig open huis hielden stond Bruchterveld bij rust met 2-0 voor. Lesley op de Haar nam de pass van Luc Roeleveld prima aan en tikte de bal simpel de doelman. Niet veel later maakte Luc Roeleveld de 2-0, omdat iedereen bij Dieze West op weg was naar voren.