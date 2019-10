Bruchterveld nog niet verlost van de hatelijke nul

Na drie seizoenen in de vierde klasse is Bruchterveld weer een etage geklommen. Maar trainer Arjan Keuken wacht met zijn ploeg nog op de eerste punten. Die zijn op sportpark Moscou helemaal niet zo ver weg als Luuk Benjamins scoort en de Tricolores meer kansen krijgen. De grootste is voor Koen Dijk, die vanaf een meter of drie van het doel kan uithalen, maar naast schiet. En dan zul je net zien, een minuut later scoort Ronnie Hakkers aan de overkant, ook nog eens met een beeldschone lob: 3-1.