Bruinenberg voelt zich weer voetbalster

,,In 2015 scheurde Pascalle Tang haar kruisband af. Toen ze in oktober 2016 voor het eerst weer met de groep mocht meetrainen, was ze helemaal blij. 'Nou, leuk', dacht ik. Meer niet. Terwijl het voor haar een enorm succesmoment was. Ik had geen idee waar ze over praatte. Nu ik zelf geblesseerd ben geweest, weet ik ineens dat die kleine momenten heel groot kunnen zijn."

Kuitbeen en scheenbeen gebroken

,,Een maand nadat Pascalle weer op het veld stond, raakte ik geblesseerd tijdens de training. Ik wist meteen dat het mis was. Later bleek dat ik niet alleen mijn enkel, maar ook mijn kuitbeen en scheenbeen had gebroken. Tijdens de revalidatie voelde ik me echt alleen. De eerste twee maanden zat ik in het gips. Ik werd in die periode echt geleefd. Naar boven lopen kon ik niet, dus ik sliep in de woonkamer. Mijn ouders deden alles voor me."

,,Het vervolg van mijn revalidatie volgde ik in Zwolle. Het was per dag kijken wat er moest gebeuren. Ik had geen streefdatum. Geen verwachtingen. Dat is anders dan bij bijvoorbeeld kruisbandletsel, dan weet je dat er negen tot twaalf maanden voor staan. Daardoor kreeg ik niet nog een klap in mijn gezicht. Er zijn wel momenten geweest dat ik het lastig had, hoor. Ik maakte in september mijn rentree bij Jong PEC Zwolle, viel onder de noemer 'fit' en dacht dat ik er weer bij hoorde. Ik deed hetzelfde als ieder ander op het veld, maar tijdens de wedstrijden zat ik gewoon op de tribune. Na 445 dagen zat ik eindelijk weer eens op de bank. En na 459 dagen mocht ik invallen tegen SC Heerenveen. Dat was onbeschrijflijk."

Sneltrein

,,Mijn leven was voor mijn blessure echt een sneltrein. Werken, trainen, naar huis, slapen, werken, trainen. En dat elke dag weer. Het ging maar door, door en door. Ik ben altijd een doener geweest, geen denker. Maar tijdens mijn revalidatie heb ik geleerd om rust te pakken. Ik plan niet alles meer zomaar vol, maar neem ook wel eens een dag vrij als ik voel dat ik daar aan toe ben. Ik ben ook positiever geworden. De dingen die ik in mijn leven heb bereikt, ben ik veel meer gaan waarderen."

,,Ik ben nu bezig aan mijn vijfde seizoen bij PEC Zwolle en voor het eerst draaien we met de bovenste ploegen mee. We vormen echt een hecht team, zonder toppers van buitenaf die bijvoorbeeld Ajax wel heeft. Als we vanavond van Achilles'29 winnen, plaatsen we ons voor de kampioenspoule. Wat mijn rol in de rest van dit seizoen is, weet ik niet precies. Ik heb besloten dat ik dit half jaar wil gebruiken om weer helemaal fit te worden en ritme op te doen. Ik heb er veertien, vijftien maanden uitgelegen. Het duurt dus nog wel even voordat ik op mijn oude niveau ben."