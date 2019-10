Brummen en Colmschate pakken beiden het eerste punt

De hekkensluiters Sportclub Brummen en Colmschate’33 hebben in de derde klasse B het eerste punt veroverd. Brummen kwam in het onderlinge duel twee keer op voorsprong, maar trok het voordeel niet over de streep (2-2).

In de zespuntenwedstrijd was het spel niet geweldig. Colmschate kwam bijna vroeg op voorsprong via Erce Sahin, maar keeper Jordi Plant redde knap. Beide teams speelden erg onrustig en leden veel balverlies. Vlak voor rust was daar opeens Emiel Bleumink die vriend en vijand verraste met een schitterend geplaatste vrije trap. De plaats leek meer geschikt voor een voorzet, maar daar dacht Bleumink heel anders over.

Colmschate kwam na rust goed uit de kleedkamer en Hidde Hekkert scoorde snel. Maar Brummen had een antwoord paraat, weer via een vrije trap. Ditmaal was het Lucas Knip die vanaf een meter of 25 het net vond.

Dat leek lange tijd de eindstand te worden. Maar Colmschatse sleept in de 95ste minuut nog een punt binnen. Na talloze kansloze ballen in het strafschopgebied scoorde Kevin Manenschijn bij het laatste balcontact van de wedstrijd. Een uitslag die in beide kampen niet voor opluchting zal zorgen.