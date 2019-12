Brummen en Horsman gaan met elkaar verder

4e klasse F Simpele zege voor Victoria Boys

21:59 Het voetbal was veelal kouder dan de temperatuur. Het gehavende elftal van Victoria Boys kwam beter voor de dag dan de thuisploeg en won uiteindelijk met 0-2. Trainer Jongbloed van Victoria Boys is vol vertrouwen voor de rest van het seizoen: ,,We staan nu vijfde. We zijn een groep waar terdege rekening mee moet worden gehouden.”