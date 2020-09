Brummen hoopt op fusie met Oeken: ‘Eigenlijk is Brummen te klein voor twee voetbalclubs’

De Brummense voetbalverenigingen werken sinds het seizoen 2017-18 volledig samen bij de jeugd en vrouwen. Volgens Brummen staan beide clubs nu voor een kruispunt: of fuseren of zelfstandig verder. Oeken laat volgende maand weten hoe zij verder wensen te gaan. ,,Als we willen zorgen voor een toekomstbestendige oplossing moeten we naar de lange termijn kijken”, stelde Busser. ,,Als je de bevolkingscijfers erbij pakt zie je dat Brummen vergrijst en krimpt. Eigenlijk is Brummen te klein voor twee voetbalclubs.”