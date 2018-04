Brummen in het spoor van de streekgenoten

Mark Horsman werkte in het onderwijs, de jeugdzorg en nu de ouderenzorg. ,,Ik wilde gymleraar en trainer worden. Na het cios en het calo gaf ik kort gymles, maar vond dat niets. In het onderwijs heb je vaak te maken met ongemotiveerde kinderen, dat komt niet overeen met mijn fanatieke instelling."

De trainer van voetbalclub Brummen is een zorgzaam type, maar pappen en nathouden is niet zijn ding. ,,Haha, zorgend... Ik zou het eerder behulpzaam noemen. Maar het klopt, met mijn vrouw voed ik een pleegzoon op en we helpen minderheden."

Dondersgoed

Het is niet iets waar hij zich op laat voorstaan. Een mens doet wat-ie doet. En de 35-jarige Zutphenaar weet dondersgoed wat hij wil. Ook als trainer. ,,Dit is mijn eerste seizoen, na de zomer begint mijn tweede. Ik zou hier best zeven seizoenen vol willen maken. Als het lukt te blijven vernieuwen, treed ik graag in de voetsporen van collega's als Michel Feukkink en René Knuiman. Heel knap wat zij doen bij Vorden en AZC. Ze staan al zeven jaar voor de groep en tilden die naar een hoger niveau. Dat moet hier ook kunnen."

Progressie maken, de langetermijnvisie bewaken. Hij deed het al eens met Warnsveldse Boys. ,,Toen ik daar in 2010 begon, speelden ze in de kelder van de vijfde klasse. In vier jaar tijd zijn we twee keer gepromoveerd. Dat scenario moet hier ook mogelijk zijn. De spelersgroep is hecht, de meesten spelen al tien jaar of langer samen. Er zitten nu twee tieners bij, voor de rest zijn het twintigers. Die kunnen nog wel een jaar of zeven met elkaar door."

Bouwen

,,De doelstelling voor dit seizoen is bouwen. Volgend jaar willen we dan voor de titel gaan. Waar de lat ligt? Nou, tweede klasse? Als Vorden en AZC dat kunnen, moeten wij dat toch ook kunnen?"

De derde klasse is in zicht, Brummen is de nummer twee van 4G en heeft volop kansen op het halen van de nacompetitie. ,,We draaien makkelijk mee. Als we fit blijven, zijn we kansrijk voor promotie."

Degradatie