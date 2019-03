Brummen mikt op kunstje dat AZC en Warnsveldse Boys al eerder flikten

Brummen heeft de titelkansen in de vierde klasse F sinds zondag volledig in eigen hand. De derde klasse lonkt. Volgens topscorer Robin van Rheenen zit er nog meer in het vat de komende jaren.

,,AZC en Warnsveldse Boys zijn in een paar jaar tijd van de vierde klasse opgeklommen naar de tweede klasse. Daar moeten we een voorbeeld aan nemen", stelt de 22-jarige aanvaller van Brummen.

Ambitieus

,,We hebben het er weleens over met trainer Mark Horsman. Hij is ambitieus, net als onze jonge selectie. Ik denk echt dat we binnen enkele jaren de tweede klasse kunnen bereiken. Maar eerst is het natuurlijk zaak dat we naar de derde klasse gaan."

In dat kader werd zondag een grote stap in de goede richting gezet door de koploper. De geelblauwen walsten in Ellecom over hekkensluiter EDS heen (8-0), mede door een hattrick van Van Rheenen. Maar de grootste blijdschap in het Brummen-kamp ontstond pas tijdens de derde helft.

,,Toen we hoorden dat Beekbergen niet verder was gekomen dan een 1-1 gelijkspel tegen Orderbos, werd er heel hard gejuicht", schetst de Brummenaar, die zijn seizoenstotaal heeft opgekrikt naar vijftien treffers.

Achtervolging

Brummen verloor op 25 november met 0-1 van Beekbergen en moest sindsdien in de achtervolging. Hoewel de koppositie al wekenlang in bezit is van Van Rheenen en consorten, had Beekbergen de beste papieren, omdat die ploeg nog drie duels tegoed heeft.

Na zondag heeft Brummen echter voor het eerst dit seizoen minder verliespunten dan de concurrent. ,,We hebben nu echt alles in eigen hand en moeten vol voor het kampioenschap gaan. Een kwestie van niet verslappen en gewoon doorgaan waar we mee bezig zijn."