Brummen verkast van 3C naar 3B van het zondagvoetbal

Sp. Brummen heeft met succes overplaatsing aangevraagd naar de derde klasse B van het zondagvoetbal. De club die vorig seizoen via het kampioenschap in de vierde klasse F is gepromoveerd, was door de KNVB aanvankelijk ingedeeld in 3C.