Brutaal Harfsen legt het af tegen eersteklasser DFS

Trainerscarrousel Woutersen stopt na dit seizoen toch als trainer van Orderbos

10:41 Trainer Wilco Woutersen maakt dit seizoen af bij de Apeldoornse vierdeklasser Orderbos en houdt er dan mee op. Dat is opmerkelijk, omdat de club en de trainer in november nog contractverlenging overeenkwamen. Een gebrek aan ‘intrinsieke motivatie’ is voor Woutersen de reden toch te stoppen.