Brutaal Harfsen legt het af van eersteklasser DFS

Harfsen wil zelf ook eens een stapje hogerop en naar de

derde klasse promoveren. In dit duel kon het dan ook proeven hoe het is in de

hogere klasses. Hoewel de eerste klasse zeker te hoog gegrepen is, is het er zeker vanaf te zien dat het potentie heeft voor de derde klasse. Met lef en brutaliteit wist Harfsen DFS dan ook vaak af te schrikken. Zeker aan het

begin van de tweede helft liet Harfsen dat zien, waarin het team direct de

aansluitingstreffer wist te maken dankzij een raak geschoten strafschop van

Ruben Wassink.