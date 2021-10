Brutaaltje Eikelboom maakt indruk bij Olde Veste

,,Olde Veste is denk ik niet mijn eindstation. Ik heb de ambitie om op een zo hoog mogelijk niveau te spelen. Er staan hier regelmatig scouts langs de lijn. Dan wil je je natuurlijk laten gelden.” De rossige Eikelboom neemt na afloop van de 3-1 overwinning geen blad voor de mond en dat typeert hem. ,,Hessel is brutaal en arrogant, op een goede manier”, verduidelijkt trainer Dick Krommenhoek. ,,Die jongen leeft voor zijn sport. Een aanspeelpunt, dat nooit gekke dingen doet. Hij maakt in het veld zelden verkeerde keuzes en is nu al heel waardevol voor ons. Waar zijn plafond ligt? Hoger dan Olde Veste, zo eerlijk moet ik ook zijn. Maar ik hoop hem nog een jaartje of twee te kunnen coachen. Voor Hessel is het belangrijk om veel minuten te maken.”