Burgerbestaan voelt goed na chaotisch jaar

Zijn vrienden zien het aan de twinkeling in zijn ogen. Keeper Leon ter Wielen (29) heeft bij derdedivisionist Spakenburg weer plezier in het voetbal.

Na een zwaar jaar bij Fortuna Sittard, met een krankzinnige blunder als dieptepunt, heeft de keeper uit Ommen het profvoetbal vaarwel gezegd. ,,Spakenburg was de beste optie. Ik speel op prestatieniveau en kon een eigen huis in Zwolle kopen. Daar heb ik heel lang naar uitgekeken. Een eigen plek. Als profvoetballer weet je nooit waar je terechtkomt."

Ondernemerschap

De kans is klein dat Ter Wielen, die van 2010 tot 2014 keepte bij FC Zwolle, terugkeert in het betaald voetbal. Onlangs tekende hij een contract tot 2020 bij Spakenburg, hij volgt de hbo-studie ondernemerschap en management en werkt in een winkel van Zuivelhoeve. Zijn 'burgerleven' krijgt langzaam vorm.

Een jaar geleden zag zijn wereld er totaal anders uit. Nadat Ter Wielen in de zomer van 2016 de overstap maakte van Achilles'29 naar Fortuna Sittard, verloor de keeper vlak voor de winterstop zijn basisplaats. ,,Het was niet de meest stabiele periode uit mijn carrière."

Blunder

Het dieptepunt was toen al geweest: een blunder in de uitwedstrijd tegen Telstar (1-1). Een paar seconden voor tijd zag Ter Wielen tegenstander Donny van Iperen over het hoofd, toen hij de bal voor zich uitrolde na een vangbal. De video ervan ging de wereld over. ,,Dat moment heeft veel met me gedaan", zegt Ter Wielen. ,,Als ik daarna een paar goede wedstrijden speelde, verdween dat moment naar de achtergrond. Maar uiteindelijk voerde het altijd de boventoon. Mensen lachten erom. Ik zag oud-klasgenoten het met elkaar delen op Facebook. Dat hielp niet."

Het was toch al een onrustig seizoen bij Fortuna. Er kwam na een paar maanden een nieuwe trainer (Sunday Oliseh voor Ben van Dael) en de Limburgse club kreeg vlak nadat Ter Wielen zijn contract tekende een nieuwe eigenaar: De Turk Isitan Gün. ,,Volgens mij heeft hij goede bedoelingen. In de loop van het seizoen werd er steeds meer mogelijk. Dat zat in kleine dingen. We kregen een kok die precies wist wat hij deed. Niet iedere dag macaroni, bij wijze van spreken. Aan het begin van het seizoen was de club puur aan het overleven. Daarom speelde ik de eerste wedstrijd in een roze tenue, er was geen kledingsponsor."

Gevoel

Achteraf had hij in de zomer van 2016 een andere keuze moeten maken. Na zijn twee goede seizoenen bij Achilles'29 had Ter Wielen de clubs voor het uitzoeken. ,,Ik heb gesprekken gevoerd met topclubs uit de eerste divisie, vanuit de eredivisie was er interesse. Maar achteraf is het makkelijk praten. Zo'n keuze gaat op gevoel en het is een constant spel met de clubs. Dat maakt het moeilijk."

Een jaar nadat Ter Wielen hot was, speelt hij dus in het amateurvoetbal. Toch hoor je hem niet klagen. Ter Wielen heeft het naar zijn zin bij Spakenburg. Bovendien zijn de voorwaarden zijn uitstekend. ,,We gaan op trainingskamp naar Marbella. Als keeper kan ik kiezen tussen drie broeken: kort, driekwart en lang. Het lijken kleine dingen, maar als je alles bij elkaar optelt worden we aardig verwend. Tot nu toe presteer ik goed, dus dan is het vaak positief. De toeschouwers zijn vooral heel fanatiek. Bij uitwedstrijden gaan er altijd veel fans mee, daar zou menig Jupiler League-club jaloers op zijn."