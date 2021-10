Calimero-gedrag moet voorbij zijn bij Noord Veluwe Boys, dat 't Harde in bedwang kan houden

Zwollenaar Jonkman valt na rust in bij de Boys en na twee gemiste vrije trappen van aanvoerder Yordi Veldman is het zijn beurt. De nieuweling eist de bal op en met rechts krult hij deze langs de muur in de benedenhoek, links van de keeper. ,,Laurens kan heel goed voetballen. Hij is lichtvoetig, heeft een goed schot en is snel. Hij is alleen nog niet fit genoeg om te starten. Hij is handig met de bal, dus het is wel fijn als je hem in kunt brengen”, verklaart coach Sander Zuidema de reserverol. Jonkman voelt zich uiteraard heerlijk bij de gelijkmaker. ,,Het was sowieso een lastige wedstrijd. Als je invalt en scoort, is dat lekker.”