Camiel Fidom keert per direct terug bij MSC

Wie valt op en wie door de mand?

20:02 Waar PEC Zwolle de wind in de rug heeft, wil het bij Go Ahead Eagles nog niet echt vlotten dit seizoen. In het amateurvoetbal is dat niet anders. De ene club gaat als een tierelier, bij een ander is de motor vastgelopen. Zo presteerde Apeldoornse Boys voor de winterstop uitstekend en wist HFC Storica nog geen enkel punt te pakken.