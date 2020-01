Camiel Fidom naar FC Meppel, meer MSC’ers vertrekken

HOOFDKLASSE MSC verliest na histori­sche week met grote cijfers van Be Quick 1887

21:47 Het besluit van MSC om na 110 jaar te stoppen met prestatievoetbal op zondag is hard aangekomen bij het eerste elftal. Trainer Berry Zandink, na de 5-0 nederlaag tegen Be Quick 1887: ,,Het is rauw op ons dak gevallen.”