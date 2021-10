Captain Ronnie Hakkers wijst ‘Banthum’ op 35-jarige leeftijd nog altijd de weg

Columbia houdt het niet helemaal droog, maar behoudt ongeslagen status: 1-1

3 oktober Helemaal droog hield Columbia het niet. Compleet nat ging de Apeldoornse eersteklasser zondag daarentegen weer ook niet in de eerste thuiswedstrijd sinds bijna een jaar. Al vond Stefan Derksen dat zijn ploeg zichzelf tekort had gedaan met het zwaarbevochten 1-1 gelijkspel tegen FC Winterswijk. ,,We hebben twee punten verloren vandaag.”