Captains GSV’63 en EGVV: vijanden op het veld, vrienden in kantine

wedstrijd van de weekIn de rubriek Wedstrijd van de week blikken we wekelijks vooruit op een aansprekend duel dat in het weekend gespeeld gaat worden. Deze week aandacht voor de burenruzie GSV’63-EGVV in de vijfde klasse B.

Aan zelfvertrouwen geen gebrek bij de thuisploeg uit Geesteren (G). GSV’63 kent met zeven punten uit drie wedstrijden een vliegende start van het seizoen. En uitgerekend zondag wacht de beladen derby tegen aartsrivaal EGVV, dat met drie punten juist een tegenvallende competitiestart kent. Een beter moment voor beide ploegen om elkaar te treffen lijkt er haast niet.

GSV’63 tegen EGVV, ofwel Geesteren versus Gelselaar. De sportparken liggen hemelsbreed slechts 4 kilometer uit elkaar. Toch zijn de verschillen tussen de dorpsclubs momenteel groot. Waar GSV’63 de tweede plaats inneemt, staat EGVV in de middenmoot. ,,Ik sta elke week met de mond vol tanden hoe we presteren maar ook voetballen. Hier spreekt een trotse aanvoerder”, zegt GSV’er Rob Geverink.

Vier jongens van Reünie

De rots in de branding van de oranjewitten heeft wel een verklaring voor de goede prestaties. ,,We hebben er vier jongens van Reünie uit het naastgelegen Borculo bijgekregen. Een paar teamgenoten zijn bevriend met hen en vertelden dat het er hier leuk aan toe gaat. Zij besloten dat eens te gaan ervaren en er is een klik, zowel binnen als buiten het veld. De huidige kern moet aan de bak en de onderlinge concurrentie is toegenomen.”

Van de weelde in Geesteren naar de ‘misère’ in Gelselaar. De ploeg van oefenmeester Tim Kollen heeft met het vertrek van sterkhouders Ronald Zieverink (verhuisd en vorig seizoen goed voor 19 goals) en Lars Boonk (Lochem) een jasje uitgedaan. Toch wanhoopt EGVV’er Jorrit Klein Braskamp niet. ,,We hebben inderdaad een krappe selectie, maar als iedereen fit is hebben we een prima elftal. Bovendien komen er tijdens een derby andere krachten los”, vertelt de captain.

Trauma

Bovendien rekende EGVV vorig seizoen met een trauma af, door de reeks van veertien uitwedstrijden zonder overwinning bij de buurman vakkundig te elimineren. ,,Dat was mooi, maar helaas levert ook een derbyzege maar drie punten op”, relativeert Klein Braskamp.

Bij GSV’63 zit het volgens Geverink dieper. ,,Daar balen we nog steeds van. Vorig jaar moesten we alle punten aan EGVV laten en we zijn dan ook gebrand om de punten hier te houden. Dat zijn we naar onze supporters toe verplicht. Het zal zoals bij elke derby een harde en fysieke pot worden.”

Klein Braskamp drukt zijn ploeg in de rol van underdog. ,,GSV is gezien de ranglijst favoriet. Ik heb ook het gevoel dat de wedstrijd in Geesteren veel meer leeft. Het seizoen is voor hen al geslaagd als ze van ons winnen. Voor ons is het vooral zaak met een zege de tegenvallende seizoenstart te doen vergeten.”