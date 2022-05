Carlo Hoogendijk blijft optimistisch na teleurstellende remise: ‘Wij degraderen niet, wij geven namelijk nooit op’

Vorig seizoen maakte de 20-jarige Carlo Hoogendijk zijn opwachting in de selectie van Rood-Wit. Een paar jaar daarvoor was hij overgestapt van buurman SDC Putten, waar hij het niet meer naar zijn zin had: „Ik ben toen met een paar vrienden hier gaan voetballen op mijn zestiende en voel mij hier prima thuis. Hier ken ik iedereen en het is gewoon erg gezellig. Na afloop drinken we dan ook altijd met z’n allen een biertje in het clubhuis. Ja, ook na dit soort wedstrijden.”