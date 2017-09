CCW'16 boekt bij seizoensstart een ruime overwinning op SDOL

In de eerste competitiewedstrijd van de vijfde klasse F heeft CCW'16 met overtuigende cijfers de eerste drie punten binnen gehaald. In eigen huis won de ploeg van Bart Jan Slief met 4-0 van SDOL.

Voor Slief was deze eerste wedstrijd vooral aftasten. ,,Het ging er mij met name om dat we wonnen. Hoe maakt niet uit, maar winnen zouden we", zei hij na de wedstrijd.

Al lukte het winnen, helemaal tevreden was Slief niet. ,,Voetballend kan het hier en daar nog wel beter, het balbezit was met vlagen te onrustig."

Wesepe was op eigen veld heer en meester tegen Sallandia. De ploeg van Bert van Losser won met 3-0 van de Deventenaren. ,,In de eerste helft hadden we veel meer dan 1 doelpunt kunnen maken. Nu maak je het jezelf in de tweede helft alsnog moeilijk", zei Van Losser.

Pas in de slotfase van de tweede helft besliste Wesepe de wedstrijd. Van Losser is wel tevreden met de ontwikkelingen binnen zijn ploeg. ,,We hebben een erg jong elftal en er loopt veel potentie rond. Vorig seizoen hebben we ook dergelijke wedstrijden gespeeld, maar dan loop je uiteindelijk tegen een gelijkspel aan."

Op bezoek bij Emst heeft Mariënheem drie zwaarbevochten punten mee naar huis mogen nemen. Het werd 0-1. In de beginfase was er nog weinig aan de hand, maar volgens Mariënheem-trainer Dave Kok werd het billenknijpen op het moment dat Emst wat terug begon te doen. ,,Vooral in de beginfase van de tweede helft werden we erg nalatig in het balbezit, waardoor het toch nog erg spannend werd", verklaarde Kok.