CCW’16 en Sportclub Deventer vermaken de toeschouwers

De thuisclub beschikt over linkervleugelaanvaller Bart Keurhorst. Van hem gaat veel dreiging uit door zijn snelheid en balbehandeling. Daarnaast scoort hij ook nog regelmatig. Keurhorst zorgde, nadat Spcl. Deventer op een 1-0 voorsprong kwam, een minuut later voor de gelijkmaker. ,,Dat was een lekker gevoel. Ik kreeg nog een grote kans. Had wat meer rust moeten bewaren toen ik in scoringspositie kwam. Schoot te gehaast.”