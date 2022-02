Cees Marbus en UD willen vooruit met ‘de band die bindt’, ook RDC gaat het anders aanpakken

Het Schootsveld is geen onbekend terrein voor Marbus. ,,Toen ik gestopt ben bij Go Ahead Eagles, heb ik hier met andere ex-profs nog een paar jaar in het derde gespeeld. Robert Maaskant en Martijn Pothoven, bijvoorbeeld. Toen mijn dochter ging sporten, zat ik in het weekend bij ballet en heb ik een tijd niets met voetbal gedaan. Een paar jaar geleden begon ik weer. Twee jaar assistent bij Colmschate, en nu twee jaar trainer van Schalkhaar 2. Het bestuur, met voorzitter Joost Rutgers, polste me in eerste instantie om hier trainer te worden”, aldus de oud-verdediger uit zijn nieuwe kantoor, met uitzicht op het veld.