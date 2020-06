Cheyenne van den Goorbergh verlaat FC Twente Vrouwen met brok in de keel

SPELERSCARROUSELCheyenne van den Goorbergh is een vrije vrouw. De voetbalster uit Dedemsvaart neemt na elf seizoenen met pijn in het hart afscheid van FC Twente Vrouwen.

Van den Goorbergh (22) heeft het plezier in het spelletje verloren, de vertrouwensrelatie met de club is aangetast. Dat is een pijnlijke constatering na elf jaar in Twente en een teleurstellend seizoen, waarin Van den Goorbergh tien wedstrijden in de eredivisie speelde.

Bij FC Twente bereikte Van den Goorbergh alles wat ze wilde bereiken, toen ze als meisje binnenkwam bij de club. Ze haalde het eerste elftal in 2014, werd landskampioen, won de BeNe-League en speelde in het Nederlands elftal, waar ze in 2018 debuteerde en scoorde tegen Denemarken (3-2).