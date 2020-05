Chris van der Meulen gaat nog een jaar rennen, schieten en scoren in het shirt van Berkum

SPELERSCARROUSELKent iedereen dat verhaal van die aanvaller, die zou stoppen? Juist ja, hij stopt dus niet, hij gaat door. Chris van der Meulen (36) is ook na de zomer in de hoofdklasse te zien bij Berkum, in zijn twintigste seizoen in het eerste team.

De ene dag heeft Chris van der Meulen schoon genoeg van het voetbal, met al zijn verplichtingen en tactische harnassen. Maar een dag later vindt de linkerspits van Berkum weer dat zijn loopbaan in het eerste elftal gewoon niet zo mag eindigen. Zo onbevredigend, zonder gave afronding. Daarom is hij nu bijgedraaid, Van der Meulen speelt ook komend seizoen weer voor zijn cluppie, in wit shirt en zwarte broek.

Gestreeld

Mevrouw Van der Meulen vindt het een goed idee. En meneer Van der Meulen is gedurende de coronacrisis dankzij constante trainingen zo fit geworden - fitter dan ooit - dat de gedachte om er nog een seizoen aan vast te plakken steeds nadrukkelijker is gaan leven. Hij was in training voor de Zwolse halve marathon, lag netjes op schema. Maar ook dat doel is weggevallen. Natuurlijk heeft het hem gestreeld dat de club en de trainer een verwoede poging hebben gedaan om hem over te halen.

Het voornaamste voor Van der Meulen is dat hij geen slot wil, zoals dat zich nu zou ontvouwen. Twaalf maanden geleden was hij in de laatste fase van het seizoen uitgeteld door een voetblessure, dat was een deceptie. Nu was de crisis een spelbreker. En dat ook nog eens in een seizoen waarin Berkum - voor altijd zijn club - in de hoofdklasse een beetje voor spek en bonen meespeelde. Te pover om mee te doen voor de ereplaatsen, maar duidelijk te goed voor de degradatiezone.

Quote Een betere linksbui­ten konden we alleen niet vinden, haha Chris van der Meulen, Berkum

Vooral daarom heeft Van der Meulen zijn hoop gevestigd op het aanstaande seizoen. Omdat Berkum naar zijn volle overtuiging een sterkere selectie krijgt. Iets waar Van der Meulen als lid van de technische commissie van de club deels de hand in heeft gehad. ,,Een betere linksbuiten konden we alleen niet vinden’’, zegt hij met een glimlach.