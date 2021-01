Chris van der Meulen gaat nog een jaartje door bij Berkum, en broer Marc uiteraard ook

Chris van der Meulen wordt voor het einde van de maand 37 jaar. Maar in tegenstelling tot vorig jaar denkt de vleugelaanvaller nu niet aan stoppen. Hij wil niet in lelijkheid eindigen. En ja, ene Zlatan Ibrahimovic (39) speelt ook nog ‘gewoon’ door dus waarom zou Van der Meulen niet aan zijn 21ste jaar in Berkum 1 beginnen. ,,Ik ben fitter dan ooit en ik heb nog niets aan snelheid ingeboet. We hebben een leuke groep, ik heb er nog steeds plezier en ik wil mijn carrière ook niet afsluiten met een afgebroken seizoen.’’