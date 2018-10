Clubhelden van Tonego blijven maar feestvieren

De Friese tegenstander uit Bergum speelde jaren eerste klasse en is vastbesloten daar weer terug te keren. In het knusse Luttelgeest begon BCV dan ook onstuimig, maar Tonego-keeper Youri Scholtens vertolkte vanaf het begin een glansrol.

Pas later in de wedstrijd kreeg Tonego via Jasper Maes een tweetal kleine kansen. Het was in een fase dat Tonego goed stond in de organisatie. Dit tot frustratie van BCV, dat keer op keer op een rood-wit blok met sluitpost Scholtens stuitte.