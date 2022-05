Clubman Patrick Posthuma gaat het flikken met asv Dronten: ‘Ik kan een team smeden, de neuzen staan dezelfde kant op’

Liveblog LIVE | Alcides heeft belangrij­ke voorsprong te pakken, spektakel­stuk in We­num-Wie­sel en Heino leidt

Het knappe resultaat bij nummer twee Hoogeveen kreeg voor Alcides geen passend vervolg. De ploeg uit Meppel verloor van de week van TOGB, waardoor ze haar kansen op rechtstreekse handhaving flink zag slinken. De spanning zit er vanmiddag in ieder geval flink op. Dat geldt ook voor de titelstrijd tussen AZC en Robur et Velocitas in de derde klasse D, terwijl voor tweedeklasser SV Epe de titel een feit is als het in een rechtstreeks gevecht afrekent met de nummer twee. Kortom, het belooft wederom een mooie middag te worden!

14:40