Clubman Roy Kuik terug naar Vitesse'63

Kuik (28) is bij de derdeklasser uit Hasselt een vaste waarde, maar mist door recentelijk veranderde werkomstandigheden af en toe een training. ,,Die situatie is voor mij makkelijker te aanvaarden bij Vitesse'63 dan in Hasselt’’, meent de linkspoot, die graag nog een aantal jaren met zijn Vitesse-vrienden wil spelen.

Dat kan op korte termijn best in de derde klasse gebeuren, want Vitesse'63 is de koploper in de vierde klasse E.