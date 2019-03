Clubman Van der Hoogen trainer bij Steenwijkerwold

Van der Hoogen (39) keerde in de zomer terug bij Steenwijkerwold na een periode als trainer van Beilen en Steenwijker Boys. Hij had als trainer een tussenseizoen ingelast, maar verdiende als speler een plaats in de eerste selectie. Steenwijkerwold is met Oranje Zwart, De Blesse en Wacker verwikkeld in een felle strijd om het kampioenschap.