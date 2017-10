Çolak naar de top, Beker beleeft droomzondag

Çolak zit lekker in zijn vel, voelt zich vrij en scoort daardoor gemakkelijk. Anders Douwe Beker van SHE uit Hall wel. Hij scoorde zondag maar liefst vijf keer voor de vijfdeklasser tegen SDOO (9-1 winst). In dezelfde klasse trof Raymon Vredenberg driemaal doel voor De Hoven (4-0 tegen Socii) en Joey Steenbergen flikte zaterdag hetzelfde bij Be Quick (0-6 tegen Zuid Eschmarke). Vredenberg klimt naar de tweede plaats op de ranglijst van deze rubriek, Beker en Steenbergen naar de derde plaats. Deze positie delen zij met Lars van Schooten van Rohda Raalte (één keer trefzeker in de 3-0 winstpartij tegen Bemmel) en Ruben Wientjes van Teuge (maakte de openingstreffer in de 4-1 verloren uitwedstrijd tegen Stroe).