Colmschate haalt na knotsgekke slotfase punt bij Wijhe

In Wijhe was het de thuisploeg die na zeventien minuten spelen via Tim Liefers de score opende. Uit het niets was het vervolgens Colmschate dat na ruim een half uur op gelijke hoogte kwam. Spits Jarmo van ’t Hof liftte daarbij de bal op schitterende wijze over Wijhe-doelman Rick Neplenbroek heen, om zodoende voor de 1-1 te tekenen. Wijhe leek daarna van slag, leed het nodige balverlies en was daardoor niet zo dominant als in de periode voor de gelijkmaker. De 1-1 ruststand deed al met al dan ook recht aan de verhoudingen op het veld.