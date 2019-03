Colmschate kiest Haveman als trainer

Colmschate moest de markt op na het plotselinge vertrek van Marco Onderberg, die voor een toekomst bij SV Zwolle heeft gekozen. Haveman (37) is dit seizoen coach van FC Zutphen JO19-1, dat in de hoofdklasse speelt. Hij maakte in de regio naam bij Warnsveldse Boys, dat onder zijn leiding tussen 2015 en 2017 furore maakte in de derde klasse. Haveman werd in oktober 2017 in Warnsveld op non-actief gesteld.