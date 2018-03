Colmschate met opgeheven hoofd uit de beker

Colmschate was dicht bij een stuntje in de oostelijke beker, maar is in eigen huis tegen Winterswijk toch gestrand in de achtste finales. Negentig minuten lang was de Deventer derdeklasser heer en meester tegen de eersteklasser. Strafschoppen deden Colmschate uiteindelijk de das om.