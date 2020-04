Colmschate pakt uit met een kwartet nieuwelingen: Danhof, Dulkaroglu, Jahya en Pinkster

Bij Colmschate zullen ze er niet rouwig zijn dat de competitie is stilgelegd vanwege de coronacrisis, gezien de precaire klassering in de derde klasse B. De nieuwelingen moeten bijdragen aan betere uitslagen.

Zowel Dulkaroglu, Jahya als Pinkster zijn geen onbekenden op de Deventer velden. Middenvelder Dulkaroglu komt over van zaterdag vierdeklasser FC RDC en verkoos Colmschate boven onder meer Helios. Alan Jahya is eveneens een middenvelder. De flegmatieke speler komt over van Sportclub Deventer. De creatieve linkspoot Mitchell Pinkster komt over van Davo. De middenvelder blok dit seizoen al meerdere malen uit bij de vierdeklasser en lijkt klaar voor een volgende stap.