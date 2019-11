Colmschate-topschutter Jarmo van 't Hof denkt aan stoppen

Diepenveen en Colmschate kwamen zondagmiddag in de derde klasse B niet verder dan een gelijkspel in een matige derby (2-2). Tot vreugde van weinigen.

Zowel Diepenveen als Colmschate kende een moeizame seizoenstart en was dan ook gebaat bij een overwinning. Tijdens de wedstrijd werd ook duidelijk waarom beide ploegen zich in het rechterrijtje bevinden. Beide ploegen blonken uit in het maken van verkeerde keuzes. Al moet wel worden gezegd dat Diepenveen een groter spelaandeel had.

Colmschate-aanvoerder Jarmo van 't Hof keek gistermiddag met enige regelmaat als een roepende in de woestijn om zich heen. De goalgetter stond op een eiland en schudde vaak met zijn hoofd van ongeloof na weer een foutieve beslissing van een ploegmaat. ,,Het was niet leuk vandaag'', erkende de spits. ,,Ik ben gewend om voor de prijzen te spelen. Ik besef ook dat we een jonge ploeg hebben, in een proces zitten en dat het tijd kost. Maar als je ziet hoe wij de tegendoelpunten weggeven, dat is echt om knettergek van te worden'', mokte Van 't Hof.

Vooral de 2-1 van Pepijn Wollenberg was hiervan een voorbeeld. De Diepenveen-speler soleerde kinderlijk eenvoudig door de defensie en schoof de bal voorbij Colmschate-goalie Ian Bos. Het kwam verdediger Aron Mabrouki op een gigantische uitbrander van zijn captain te staan. ,,Je verdedigt als een oud wijf'', beet Van 't Hof zijn teammaat toe. ,,Als je achterin staat, moet je je man uitschakelen. Ikzelf sta continu alleen en krijg weinig aanvoer. Dat maakt het lastig. Uiteindelijk mogen we blij zijn met een punt'', zei Van 't Hof, die openlijk twijfelt of hij volgend seizoen nog in de spits staat. ,,Ik speel nu al een seizoen of vijftien in het eerste en heb het allemaal wel een beetje gezien. Daarnaast ben ik vader en gaan andere dingen ook een rol spelen.''

Kont naar achter

De 30-jarige aanvaller vocht gistermiddag verbeten duels uit met Mike Kommerkamp. ,,We hadden het er toevallig allebei over na de wedstrijd dat het een leuke strijd was tussen ons. Ik kon lekker leunen en mijn kont naar achter doen. Het waren mooie duels.'' Kommerkamp zelf kon hier niet op reageren. ,,De jongens zitten momenteel vol van emotie. Dan is het beter om niets te zeggen'', lichtte trainer Martin Dollenkamp toe. De oefenmeester baalde van het puntenverlies. ,,Ik zag eindelijk weer power en drive bij ons. We waren strijdbaar en gingen er echt voor, alleen beloonden we onszelf maar gedeeltelijk. Dat je vervolgens door een van richting veranderd schot de gelijkmaker moet incasseren, is ontzettend zuur. Maar de jongens hebben prima gereageerd op de zeperd bij KCVO vorige week.''