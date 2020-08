Colmschate zet tijdens de verbouwing eerst de Pepe Cup op de fundering

Linksbui­ten De Grote (22) moet bij Staphorst ook als spits kunnen spelen

8 augustus Een jochie in Feyenoord-shirt schuifelt met een beteuterd gezicht over sportpark het Noorderslag. Het O21-team van zijn favoriete club is zojuist hoogstpersoonlijk geveld door Sander de Grote, de 22-jarige nieuwe spits van Staphorst. Mede dankzij zijn hattrick en de zeges op Feyenoord (4-0) en PEC Zwolle (2-0) sluit de derdedivisionist het mini-toernooi als winnaar af.