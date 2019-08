Competitiestart HHC mislukt, nederlaag bij Kon. HFC

TWEEDE DIVISIEWie de kansen niet benut, loopt tegen de lamp. De start van HHC in de tweede divisie valt in het water omdat het overwicht in de eerste helft bij Kon. HFC geen doelpunten oplevert. Na rust gaat het helemaal mis: 3-1.

Trainer Gert Jan Karsten telt in de eerste helft drie opgelegde kansen, en met zijn rekenkwaliteiten is weinig mis. Met name Rob van der Leij, de aanvoerder bij afwezigheid van Glenn Kobussen, zal zich de missers aantrekken. Rick Hemmink laat de grootste mogelijkheid liggen.

Van de ploeg uit Haarlem wordt in de eerste helft niets vernomen, maar dat verandert drastisch in het tweede deel. Twee meter spits Floris van der Linden, die ook nog eens aardig kan voetballen, kopt in na een corner. Even dreigt HHC te worden weggespeeld, maar Rens van Benthem herstelt het evenwicht.

In het laatste kwartier speelt Karsten voor de winst, met aanvallende wissels. Het pakt verkeerd uit, als Van der Linden met een voorzet vanaf de zijkant wordt gevonden, precies tussen de twee centrale verdedigers in. Dat Vincent Volkert nog een doelpunt maakt, is voor de statistieken. HHC heeft gegokt, en verloren.