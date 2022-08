Competitiestart: Urk geniet van spetterend debuut, kleine zege voor HHC, Staphorst verliest

Tweede divisie

Glans had de overwinning van HHC Hardenberg bij de ouverture tegen Noordwijk niet, volkomen verdiend was de zege (1-0) wel. De gasten kregen drie uitstekende kansen via Emiel Wendt (twee kopballen) en Sem van Oosten. Omdat doelman Nick Borgman drie keer knap redde werd hij de man van de wedstrijd. Die uitblinker had gezien het enorme aantal kansen voor de thuisclub echt aan de andere kant van het veld moeten lopen. Maar de voorzetten van HHC - zeker een stuk of tien - kwamen nooit aan op de plaats van bestemming. En bij de beste kansen was het meer breien dan knallen, een schot van afstand werd de hele middag niet waargenomen.