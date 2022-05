Concurrentie aan zet na zinderende winstpartij Urk

vierde klasse Een titel voor EFC’58 is echt geen abc’tje

Tromgeroffel, rookbommen en bombastisch gezang. Het massaal toegestroomde publiek werd gevleid door de ambiance, al was de wedstrijd qua esthetiek een gedrocht. Weinigen die er iets om gaven. Want EFC’58 is na de winst op WZC (3-0) weer een stap dichter bij het kampioenschap in de vierde klasse C.

22 mei