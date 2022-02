Cornell Balk ziet mede-militairen al afreizen naar Roemenië: ‘Ik kan vanavond of morgen telefoontje krijgen’

In de 1-2 verloren wedstrijd tegen De Valleivogels staat Cornell Balk gewoon op het veld, ondanks dat hij naar eigen zeggen niet in topvorm steekt. Dat hij niet iedere voetbaltraining aanwezig is, is niet gek als je als militair constant paraat moet staan. Balk vertrekt iedere dag om 06.15 uit zijn woonplaats Elburg naar de kazerne in Assen. Een rit van honderd kilometer. Aan het eind van een loodzware dag rijdt hij weer naar huis om zich te haasten voor de voetbaltraining van 19.30.