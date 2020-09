Corona slaat hard om zich heen bij Davo en velt eerste selectie

Mulder bracht de KNVB vrijdag al op de hoogte, maar de wedstrijd werd pas later op de zaterdag geannuleerd. ,,In eerste instantie moesten we met spelers van lagere elftallen afreizen, maar de overheid is duidelijk in de regelgeving: blijf thuis. Wij zouden dan met vier of vijf auto’s naar Zwolle gaan. Dat doen we dus niet.’’