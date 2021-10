Corona-uitbraak bij Zutphense voetbalclub De Hoven: alle seniorenduels geschrapt

vierde klasse Als het bij Dieze West een beetje gaat lopen, is er voor de opponent - in dit geval Zalk - geen houden meer aan

Als het gaat lopen – áls - dan loopt het ook meteen uit de positieve klauw. Met hakjes, schaartjes, driehoekjes en doelpunten. Koploper Dieze West: beter dan goed en eigenlijk is een kampioenschap in de vierde klasse de ondergrens. Tegen Zalk eindigt het in 5-0. ,,We kunnen wel voetballen, ja.”

24 oktober