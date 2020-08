Coronabesmetting gooit roet in eten voor oefenduel SDC Putten tegen VVOG uit Harderwijk

Nieuwkomer Dylan Timber grijpt kans bij Sparta Nijkerk

5 augustus Nieuweling Dylan Timber kwam gisteravond bij een 3-1 ruststand in het veld voor Sparta Nijkerk in het oefenduel tegen DVS'33. ,,Als nieuwe speler wil je laten zien dat je er bent.'' Zijn ploeg ging in Ermelo wel met 5-2 onderuit.