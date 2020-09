Coronakampioen WVF moet het nu met een puntje doen

Nee, bij WVF kijken ze zo min mogelijk terug. Het afgelopen seizoen is het afgelopen seizoen. Ja, ze stonden 8 punten los aan kop, met grote kans op promotie naar de eerste klasse tot de pandemie haar lelijke hoofd wereldwijd opstak. En WVF van potentiële kampioen tot coronakampioen degradeerde. ,,Boosheid, revanche? Ik zeg eerlijk dat ik bijna moet graven in mijn geheugen als het over het vorige seizoen gaat”, zegt trainer Marcel van der Steege. ,,Het heeft ook geen zin, blijven hangen in het verleden. Wat geweest is, is geweest. We mógen weer aan de bak, dat is mijn insteek.”